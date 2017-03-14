В Кремле не определились с кандидатурой постпреда при ООН

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В Кремле пока не приняли решения о кандидатуре на пост постоянного представителя России при ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее СМИ сообщали, что новым представителем России при Всемирной организации может стать постпред при НАТО Александр Грушко.

Кандидатура на пост постоянного представителя России при ООН пока не определена. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что основным кандидатом на пост постпреда при ООН является представитель России при НАТО Александр Грушко. Другим кандидатом назывался замминистра иностранных дел Анатолий Антонов.

Не знают о назначении Грушко и в думском комитете по международным делам. Как заявил агентству "Интерфакс" глава комитета Леонид Слуцкий, Грушко — сильный, высокопрофессиональный дипломат, который сможет достойно представлять Россию в ООН.

Должность постоянного представителя России при ООН стала вакантной после смерти Виталия Чуркина, возглавлявшего постпредство более 10 лет. Он скончался 20 февраля 2017 года, не дожив всего один день до своего 65-летия. Чуркин умер в своем рабочем кабинете. СМИ сообщали, что смерть дипломата наступила в результате сердечного приступа.

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