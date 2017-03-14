ДНР отправила пробную партию угля в Россию

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Из ДНР в Россию отправили пробную партию угля. Во вторник ушли первые 95 вагонов. Ранее шахты, расположенные в Донбассе, в том числе те, на которых было введено внешнее управление, прекратили поставки угля на Украину.

ДНР начала поставлять уголь в Россию. Об этом, как сообщает Донецкое агентство новостей, заявил глава самопровозглашенной республики Александр Захарченко.

"Сегодня первые 95 вагонов с углем уже ушли в направлении России", - цитирует агентство Захарченко. По его словам, чтобы полностью наладить экспорт, потребуется около двух месяцев.

В январе под предлогом борьбы с контрабандой украинские радикалы заблокировали железнодорожные пути, ведущие на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. В результате этого страна столкнулась с острым дефицитом угля.

В ответ на бездействие официального Киева власти ДНР и ЛНР приняли решение о введении внешнего управления на работающих в республиках украинских предприятиях.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет иметь никаких торговых отношений с национализированными ДНР и ЛНР предприятиями. Он попросил поддержки, в том числе путем усиления санкций.

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