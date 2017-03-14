Волейболиста сняли с рейса "Победы" из-за слишком длинных ног

Теги: авиакомпания Происшествие волейбол

Полицейские сняли волейболиста Александра Кимерова, рост которого превышает 2 метра, с рейса лоукостера "Победа" из-за того, что ноги спортсмена мешали стюардессам.

Сотрудники полиции сняли с рейса авиакомпании "Победа" волейболиста команды "Факел" из Нового Уренгоя Александра Кимерова из-за того, что он поменялся местами с другим пассажиром, что запрещено правилами авиакомпании. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Спортсмену пришлось пересесть на место у аварийного выхода из-за своего роста в 2 метра 15 сантиметров, чтобы у него была возможность вытянуть ноги. Однако стюардесса сначала вернула спортсмена на свое место, а затем сообщила о произошедшем командиру экипажа.

В итоге вылет задержали на 40 минут, а Кимерову пришлось покинуть самолет.

Пользователи соцсетей возмутило поведение сотрудников правопорядка и тот факт, что спортивный клуб заранее не забронировал место для высокого волейболиста.

"Все мы знаем о правилах "Победы", и в целом считаю, что если компания установила их, то нарушать их не стоит. И, тем не менее, представители порядка явно по-хамски себя ведут. Неужели данную ситуацию компания никак не может разрулить цивильно? Куда клуб-то смотрел? Выбрать место в салоне при бронировании рейса стоит 149 рублей", - возмущается пользователь.

Читайте также:

Полеты рейсами "Победы" подорожают из-за агрессивных пассажиров

Пассажир избил сотрудника авиакомпании "Победа" во "Внуково"