Французская прокуратура начала расследование в отношении Макрона

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Французская юстиция, похоже, выводит основных кандидатов на пост президента страны из игры. Во вторник официальное обвинение в растрате госсредств было предъявлено Франсуа Фийону, а ближе к вечеру стало известно, что в отношении Эмманюэля Макрона начато предварительное расследование из-за его поездки в Лас-Вегас.

Кандидату в президенты Франции от правоцентристов Франсуа Фийону предъявлено официальное обвинение в присвоении государственных средств. Слушание по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги и детей было назначено на среду, однако заседание провели на день раньше, чтобы избежать шумихи. Об этом сообщает "ТВ Центр".

По версии следствия, жена Фийона Пенелопа несколько лет числилась его помощником и регулярно получала жалование, которое в общей сложности составило 900 тысяч евро. Кроме того, во время работы политика в Сенате в парламентский аппарат были зачислены его дети, в результате чего из казны в семейный бюджет перекочевало еще 84 тысячи евро.

Скандал не отразится на самом участии Франсуа Фийона в выборах, но уже повлиял на рейтинг кандидата. Сейчас, по опросам, он занимает третье место после Марин Ле Пен и Эмманюэля Макрона.

Впрочем, последний тоже оказался под пристальным вниманием прокуратуры. В отношении него начали предварительное расследование по факту несоблюдения правил объявления тендера на организацию одной из поездок Макрона в 2016 году. Тогда он занимал пост министра финансов Франции.

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