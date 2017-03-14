Двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный салон на востоке Москвы

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На востоке Москвы неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин. Угрожая сотрудникам салона похожим на пистолет предметом, они похитили драгоценности и скрылись на иномарке темного цвета. В городе объявлен план "Перехват".

Ювелирный магазин на Щелковском шоссе ограбили двое мужчин в масках. Как сообщил источник ТАСС в МВД по Москве, они угрожали сотрудникам салона похожим на пистолет предметом.

Разбойное нападение произошло по адресу: Щелковское шоссе, дом 2. Злоумышленники похитили ювелирные изделия и скрылись на иномарке темного цвета.

На месте преступления работает оперативная группа. Она выясняет стоимость похищенного. В Москве введен план "Перехват".

Накануне неизвестные украли 150 тысяч долларов из машины на заправке в Москве. Воры разбили стекло у автомобиля и вытащили деньги, после чего скрылись на своей машине.

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