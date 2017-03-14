Радикалы забросали камнями отделение "Альфа-банка" в Киеве

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Радикально настроенные митингующие в центре Киева забросали камнями здание на Крещатике, где находится офис "Альфа-банка". Они побили стекла отделения и взорвали петарды несмотря на то, что перед зданием выстроился полицейский кордон.

Радикалы забросали камнями отделение "Альфа-банка" на Крещатике в центре Киева. Об этом сообщает "Интерфакс".

Группа митингующих, которая пыталась ранее проникнуть в офис компании "Систем Кэпитал Менеджмент" Рината Ахметова, спустилась на Крещатик и подошла к зданию "Альфа-Банка". Перед зданием выстроился полицейский кордон в защитном обмундировании. Однако митингующие начали через головы полицейских бросать камни в здание и побили стекла в офисе. Они также взорвали петарды.

На площади Независимости в Киеве вечером во вторник проходит акция в поддержку блокады торговли с Донбассом. В центре столицы несколько сотен человек расположились возле стелы Независимости, выступают с речами участники добровольческого движения, которые высказываются относительно блокады.

Что это за двойные стандарты у киевской полиции? Сбербанк можно замуровать, а возле Альфа-банка оцепление, как так? pic.twitter.com/QcmJNeZB73 — Днепропетровск (@dneprotwit) 14 марта 2017 г.

13 марта украинские радикалы перекрыли бетонными блоками витрины и вход в центральное отделение Сбербанка. Они требовали у Нацбанка отозвать лицензию финансовой организации.

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