Володин напомнил Ткачеву об источнике власти в России
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил главе Минсельхоза Александру Ткачеву, что в России властью являются депутаты, а источником этой власти — народ.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал выступление главы Минсельхоза Александра Ткачева, когда тот говорил о госструктурах и власти.
"Вы [парламентарии], естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести [существующие проблемы] до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...", - передает ТАСС слова Ткачева, сказанных на расширенном выездном заседании "Единой России".
Глава Минсельхоза отметил, что услышал от депутатов "много интересного и полезного для себя".
Его выступление прервал Володин, сообщив, что депутаты и есть власть, на что Ткачев ответил, что имел в виду правительство России.
"Вы перепутали немного. Источник власти - народ, а депутаты - это представители. Вы не на сельском сходе", - разъяснил спикер Госдумы под аплодисменты коллег.
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