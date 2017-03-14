Володин напомнил Ткачеву об источнике власти в России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил главе Минсельхоза Александру Ткачеву, что в России властью являются депутаты, а источником этой власти — народ.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прервал выступление главы Минсельхоза Александра Ткачева, когда тот говорил о госструктурах и власти.

"Вы [парламентарии], естественно, в первую очередь, может быть, горячо, может быть, эмоционально пытаетесь донести [существующие проблемы] до власти, до государственных структур... это совершенно правильно...", - передает ТАСС слова Ткачева, сказанных на расширенном выездном заседании "Единой России".

Глава Минсельхоза отметил, что услышал от депутатов "много интересного и полезного для себя".

Его выступление прервал Володин, сообщив, что депутаты и есть власть, на что Ткачев ответил, что имел в виду правительство России.

"Вы перепутали немного. Источник власти - народ, а депутаты - это представители. Вы не на сельском сходе", - разъяснил спикер Госдумы под аплодисменты коллег.

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