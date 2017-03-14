США пригрозили выйти из Совета по правам человека ООН

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США могут выйти из Совета по правам человека в ООН. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон.

США могут покинуть Совет по правам человека ООН, если он не будет реформирован. Об этом заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон, пишет "Интерфакс".

"Учитывая, что это, может быть, единственная подобного рода организация, приверженная отстаиванию человеческих прав, Совету по правам человека ООН требуется существенная реформа для того, чтобы мы продолжали входить в ее состав", - сказал он.

Всего в Совет входят 47 государств.