Офицеры ВМС США разглашали военные тайны в обмен на секс-вечеринки

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Адмирал и восемь офицеров ВМС США выдавали военные тайны в обмен на секс-вечеринки. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Громкое дело о коррупции, правда, с пикантным оттенком расследуют в Штатах. Обвинения предъявлены группе высокопоставленных офицеров. Об этом пишет Washington Post.

В число фигурантов попали контр-адмирал флота, который служит в разведке ВМС США в Пентагоне, а также полковник морской пехоты. По мнению следствия, все они получали взятки от бизнесмена Леонарда Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с военным ведомством США.

В частности, предприниматель дарил дорогие подарки, поездки на курорты, а также устраивал секс-вечеринки для офицеров с флагманского корабля Blue Ridge. В обмен Фрэнсис получал секретную информацию, которая помогла его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.