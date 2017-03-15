Во время снежного шторма в США погибли 4 человека

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Обрушившиеся на восточное побережье США сильнейшие снегопады и метели стали первопричиной погибели как минимум четырех человек.

Четыре человека стали жертвами снежного шторма "Стелла", который обрушился на несколько штатов восточного побережья. В числе погибших - водитель снегоуборщика, в машину на переезде врезался поезд, отправленный на расчистку путей, передает "ТВ Центр".

Причиной аварии стала практически нулевая видимость из-за метели. Многочисленные ДТП зафиксированы и на дорогах. В Чикаго одновременно столкнулись сразу 34 автомобиля. Техника не успевает расчищать трассы, заблокировано и сообщение в Нью-Джерси, где прошли мощные ливни. Затоплены улицы, а кое-где и верхние этажи домов. Отменены тысячи рейсов. Власти пострадавших штатов объявили режим чрезвычайной ситуации.