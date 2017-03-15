В стычке у блокпоста Славянска пострадали 7 полицейских

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Неизвестные люди во главе с депутатом Верховной рады Владимиром Парасюком устроили конфликт с сотрудниками полиции Донецкой области в районе Славянска. В результате столкновений пострадали семь полицейских.

В Донецкой области серьезной стычкой с полицией завершилась попытка внушительной автоколонны радикалов прорваться через блокпост около Славянска. В результате пострадали несколько силовиков, передает "ТВ Центр".

13 машин, в которых находились 40 человек во главе с депутатом Верховной рады Владимиром Парасюком, судя по всему, направлялись для усиления блокады железной дороги в Донбассе. И попытались проехать блокпост без предъявления документов. В итоге завязалась потасовка. Раздались выстрелы.

Кто-то распылил слезоточивый газ. Один полицейский был сбит машиной, другие получили ранения и ожоги лица. Как сообщил глава полиции Донецкой области, семь сотрудников сейчас находятся в больнице с телесными повреждениями различной степени тяжести.