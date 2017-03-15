На МКАД фура столкнулась с тремя автомобилями и опрокинулась. Видео

Теги: гибдд ДТП мкад пострадавшие москва

В ночь на среду на МКАД произошло ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей. После столкновения фура опрокинулась на бок прямо на дороге. В результате аварии пострадал один человек. В настоящее время ГИБДД выясняет все причины случившегося.

Один человек пострадал в результате ДТП с участием грузовика с прицепом и трех легковых автомобилей на МКАД. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице.

"Около 4:20 на 1 км МКАД по внешней стороне произошло столкновение трех легковых автомобилей и фуры с полуприцепом. По предварительным данным, один человек пострадал", - говорится в сообщении.

После аварии грузовик опрокинулся на бок. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все причины и обстоятельства случившегося.

Читайте также:

СКР раскрыл убийство девушки в Москве, совершенное в 2016 году

В Москве предотвратили запланированный на 8 марта теракт

Двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный салон на востоке Москвы

В Москве родственники убили сестру и расчленили ее тело