Белый дом обнародовал данные по налогам Трампа за 2005 год

Доход президента США Дональда Трампа в 2005 году составил более 150 миллионов долларов, из них он заплатил налоги в размере 38 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Белый дом решил опубликовать налоговые данные после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в Twitter заявила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их раскрыть.

What we've got is from 2005... the President's 1040 form... details to come tonight 9PM ET, MSNBC.