Белый дом обнародовал данные по налогам Трампа за 2005 год

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Президент США Дональд Трамп получил в 2005 году доход более 150 миллионов долларов и заплатил с них 38 миллионов долларов налога. Об этом сообщил Белый дом после того, как ведущая телеканала MSNBC Рейчел Мэддоу заявила, что располагает налоговой декларацией Трампа за 2005 год и намерена раскрыть подробности в эфире.

Доход президента США Дональда Трампа в 2005 году составил более 150 миллионов долларов, из них он заплатил налоги в размере 38 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома.

Белый дом решил опубликовать налоговые данные после того, как ведущая телекомпании MSNBC Рэйчел Мэддоу на своей странице в Twitter заявила, что располагает данными о налоговых отчислениях Трампа за 2005 год и намерена их раскрыть.

What we've got is from 2005... the President's 1040 form... details to come tonight 9PM ET, MSNBC. — Rachel Maddow MSNBC (@maddow) 15 марта 2017 г.

"Вы знаете, вам так безнадежно нужны рейтинги, что вы готовы нарушить закон и устроить историю по поводу двухстраничной налоговой декларации десятилетней давности", - сказал представитель американской администрации.

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