СКР раскрыл убийство девушки в Москве, совершенное в 2016 году

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На территории Брянской области обнаружен преступник, который обвиняется в убийстве девушки в сентябре 2016 года в центре Москвы. В ходе допроса он дал признательные показания. Отмечается, что мужчина расправился с девушкой с особой жестокостью, использовав кухонный нож.

Следователи раскрыли убийство девушки в центре Москвы, совершенное в прошлом году. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 31-летнего Бориса Суркова. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство совершенное из корыстных побуждений", - сказала Иванова.

По ее словам, преступник был обнаружен на территории Брянской области, где также совершил особо тяжкое преступление. В ходе допроса он дал признательные показания. В ближайшее время злоумышленник будет этапирован в Москву.

Ранее сообщалось, что сотрудники СКР разыскивают мужчину, который подозревается в убийстве 20-летней девушки в сентябре 2016 года. Нападение на Анастасию Селиванову произошло на Хамовническом Валу. Мужчина расправился с девушкой с особой жестокостью, использовав кухонный нож. Он нанес жертве четыре удара в шею. После этого у убитой пропали сотовый телефон и зарплата, полученная в этот день от руководства цветочного ларька, в котором она работала продавцом.

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