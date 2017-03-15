В Москве предотвратили запланированный на 8 марта теракт

Теги: таджикистан Происшествие москва терроризм иг

Силовики предотвратили теракт, запланированный на 8 марта в Москве. 23-летний сторонник ИГ из Таджикистана планировал взорвать себя во время массовых гуляний в столице. Он прибыл в Москву из Стамбула и был задержан в одном из аэропортов. В настоящее время силовики устанавливают пособников террориста, которые должны были обеспечить его взрывчаткой.

Спецслужбы предотвратили теракт, запланированный на 8 марта в Москве. Об этом сообщила газета "Известия" со ссылкой на источник в одной из силовых структур.

По его данным, один из сторонников запрещенного в России "Исламского государства" планировал совершить самоподрыв во время праздничных гуляний в столице. 23-летний гражданин Таджикистана, прибывший из Стамбула, был задержан в одном из московских аэропортов. В ходе допроса он понял, что его намерены депортировать в Таджикистан. Как рассказал источник издания, задержанный повел себя неожиданно.

"Попытался разбить свой телефон, затем схватил ножницы и воткнул себе в шею, пытаясь перерезать горло. Помешать суициду успели сотрудники спецслужб, скрутившие его. Гражданина Таджикистана доставили в больницу", - рассказал источник.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный принимал участие в боевых действиях на территории Сирии. В дальнейшем он признался, что прибыл в Москву для совершения теракта 8 марта. Взрывчатку и поражающие элементы террорист должен был получить в столице от одной из так называемых "спящих ячеек". В настоящий момент оперативная группа устанавливает его пособников. Задержанный передан силовым структурам Таджикистана.

Читайте также:

Двое вооруженных мужчин ограбили ювелирный салон на востоке Москвы

В Москве родственники убили сестру и расчленили ее тело