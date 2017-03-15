СКР возбудил уголовное дело о премиях главе "Почты России"

Теги: Уголовное дело почта россии премия скр зарплата

Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, в результате которых было выявлено незаконное начисление премий руководству "Почты России". Первым и пока единственным фигурантом стала директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту незаконного начисления премий руководителю "Почты России" Дмитрию Страшнову. Его фигурантом стала директор департамента организационного развития Минкомсвязи Ирина Лаптева. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Лаптева, действуя в пользу Страшнова, превысила свои должностные полномочия и рассчитала ему завышенный в восемь раз должностной оклад генерального директора ФГУП "Почта России", - сказала она.

По словам Петренко, в апреле 2015 года Лаптева рассчитала Страшнову премию по результатам работы "Почты России" в 2014 году в размере 95,4 миллиона рублей. В то же время следствие считает, что ему могла быть рассчитана и согласована премия в 13,4 миллиона.

"В результате за счет средств ФГУП "Почта России" Страшнову необоснованно были начислены и выплачены в период 2014-2015 годов заработная плата в сумме не менее 46 миллионов рублей и в июне 2015 года вознаграждение за 2014 год в сумме не менее 82 миллионов рублей", - заявила представитель СКР.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления. СКР в ходе расследования даст процессуальную оценку действиям всех лиц, в результате которых был причинен ущерб "Почте России".

В то же время, как сообщил "Коммерсант", Генпрокуратура в своем представлении просила СКР изучить вопрос о привлечении к уголовной ответственности самого Страшнова и двух руководителей департаментов Минкомсвязи. Как отметили в издании, таким образом, Следственный комитет изменил требуемую надзорным ведомством квалификацию преступления (с злоупотребления на превышение полномочий), а также сумму причиненного ущерба. Процессуальный статус Страшнова в настоящее время зависит от показаний Лаптевой.

Читайте также:

Разъяренный москвич угрожал сжечь отделение "Почты России"

Москвич попытался забрать с почты посылку с 500 кг нелегальной икры

Прокуратура подготовила новое дело против главы "Почты России"