Костин рассказал, кто стоит за атаками на украинский Сбербанк

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Просчитывают ли киевские политики последствия нажима на Сбербанк? Учитывают ли они интересы рядовых граждан? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил российский политолог Константин Костин.