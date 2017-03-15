09:55, 15 марта 2017

Костин рассказал, кто стоит за атаками на украинский Сбербанк

Теги:  сбербанк  События. 25-й час  беспорядки  украина

Просчитывают ли киевские политики последствия нажима на Сбербанк? Учитывают ли они интересы рядовых граждан? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил российский политолог Константин Костин.

В программе "События. 25-й час" глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.

По мнению политолога, за атаками на подразделение Сбербанка в Киеве стоят интересы украинских олигархических кланов. Радикальные группировки - лишь инструмент в их руках.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

Программа "События. 25-й час"

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