Костин рассказал, кто стоит за атаками на украинский Сбербанк
Теги: сбербанк События. 25-й час беспорядки украина
Просчитывают ли киевские политики последствия нажима на Сбербанк? Учитывают ли они интересы рядовых граждан? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил российский политолог Константин Костин.
В программе "События. 25-й час" глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин ответил на вопросы ведущего Алексея Фролова.
По мнению политолога, за атаками на подразделение Сбербанка в Киеве стоят интересы украинских олигархических кланов. Радикальные группировки - лишь инструмент в их руках.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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