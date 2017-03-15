Российские военные доставили в пригороды Дамаска гумпомощь

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В Астане в рамках межсирийских переговоров начали консультации представители России и Ирана. Сотрудники российского центра по примирению враждующих сторон доставили в окрестности Дамаска продукты и медикаменты. В наборах, которые получили жители мирных сел: рис, мука, сахар и мясные консервы. Гуманитарную помощь передали и в Латакию.

Приходят всегда вместе, под руки, такая в прямом смысле поддержка. Маленькое кладбище на окраине села. Настоящий воинский мемориал. "Здесь похоронен мой сын. Старший лейтенант сирийской армии. Он погиб, защищая нашу сирийскую землю. Мы все готовы её защищать. Мы не допустим вторжения. Каждый, кто лежит здесь, воевал за свою родину", - рассказала "ТВ Центру" Вахида Мхаммад.

Несколько минут наедине с сыном. Постоять, подумать, поговорить. Басима приходит сюда каждый день вот уже несколько лет. Сегодня взяла с собой армейский альбом.

"Это последняя фотография моего сына. Сделана примерно за месяц до его гибели. Самое страшное, что все эти ребята на фото погибли. Представляете, сколько молодых парней оставили свои семьи и не вернулись к детям. Это очень страшно", - говорит Басима аль-Ахмад.

В горной Латакии - никакого производства. Многие женщины не работают. За продуктами выстраивается очередь. Новость о приезде гуманитарного конвоя облетает округу моментально. С верхней точки можно видеть, сколько людей собирается у двух грузовиков.

В район Бтеммана не так давно была доставлена российская гуманитарная помощь. В это же время в Сирию прибыла продуктовая партия из Казахстана. Сирийская благотворительная организация, занимающаяся распределением груза, решила направить в горную Латакию ещё один гумконвой. Помощь очень нужна. Это густонаселённый район. Здесь поживают более 10 тысяч человек.

"В нашу страну помощь направляли Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия и другие страны. Эта помощь нужна людям. Мы благодарны всем, кто помогает сирийскому народу в это трудное время", - отметила руководитель благотворительной организации "Сауа" Нура Шадад.

Весь груз из стран, оказывающих поддержку Сирии, в арабскую республику доставляют наши военные. По воздуху, по земле и по воде. Например, 500 тонн продуктов из Казахстана в порт Тартус доставил корабль обеспечения российского военно-морского флота. Теперь мука, крупа и рис расфасованы в пакеты по 50 килограммов и отправлены в сирийские провинции Латакия, Хомс и Алеппо.

"Большое спасибо России, президенту России, народу! Потому что она очень сильно помогает Сирии. Когда другие страны доставляют гуманитарную помощь, Россия помогает транспортом: самолёты, корабли, машины", - сказал офицер политического управления сирийской армии Хусам Муалля .

В общей сложности в горную Латакию доставлено 10 тонн продуктов - большое количество. Местные жители всегда просят российских военных приехать ещё. Отказов нет. Наоборот, специалисты центра по примирению на месте составляют списки необходимого в первую очередь. Чтобы в следующий раз оказать адресную помощь. Такой же список жители Бтемманы на этот раз передали в арабский красный полумесяц. Гуманитарная организация распространит его на международном уровне.

Павел Прокопенко, Кирилл Макаров, "ТВ Центр" , Сирия.