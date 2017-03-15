Женщину зарезали в подъезде дома в Бирюлеве
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В подъезде жилого дома на юге Москвы обнаружено тело женщины с многочисленными колото-резаными ранениями. Инцидент произошел на улице Михневская. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка.
Тело женщины с признаками насильственной смерти обнаружено в подъезде жилого дома на юге столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Прибывшими сотрудниками полиции на лестничной площадке, у дверей лифта с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружен труп 44-летней женщины, проживавшей по улице Михневская", - говорится в сообщении.
Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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