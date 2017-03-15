Грабители отобрали 3 миллиона рублей у предпринимателя в Новой Москве

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Двое грабителей отобрали у частного предпринимателя в Новой Москве около 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое. Преступники скрылись на автомобиле Daewoo Nexia.

Двое грабителей отобрали около 3 миллионов рублей у частного предпринимателя в Новой Москве. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел в деревне Саларьево на улице Картмазовская. С заявлением в полицию обратился 47-летний индивидуальный предприниматель.

"Двое неизвестных, открыв двери автомобиля Daewoo Nexia, нанесли побои ее владельцу, менеджеру указанного ИП, открыто похитили из салона машины 50 тысяч долларов, после чего скрылись на автомобиле Daewoo Nexia серебристого цвета", - рассказали в пресс-службе МВД.

По данным полиции, материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое.

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