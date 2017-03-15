Сбербанк ограничил выдачу наличных на Украине

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В Киеве радикалы забросали камнями и петардами отделения "Альфа-банка". Бойцы Нацгвардии пытались противостоять националистам, но безуспешно. Те уже несколько дней осаждают финучреждения и громят банкоматы. Из-за этого дочернее предприятие Сбербанка на Украине со вторника ограничило выдачу наличных средств.

На блокпосту возле Славянска полицейские пытаются остановить колонну радикалов. 13 машин. Более 40 человек. Это зона АТО. Закрыта. Въезд только по паспортам. Но националисты и не собираются предъявлять документы и свои авто для досмотра, передает "ТВ Центр".

Перебранка заканчивается рукопашной. Полицейские вынуждены открыть предупредительный огонь. В потасовке кто-то из радикалов распылил слезоточивый газ. Пострадали и свои, и полицейские. В драке семеро правоохранителей ранены.

Возглавлял радикалов нардеп Владимир Парасюк. В военной полевой форме. Отталкивал и оскорблял полицейских. Называл силовиков "мусорами" и "гидами". Это самые безобидные эпитеты. Все остальное - нецензурная брань.

Националисты торопились в Кривой Торец. Город, где днем раньше спецназ СБУ разогнал палаточный лагерь радикалов. Радикалы собирались поддержать пикетчиков, которые перекрыли железную дорогу и требовали продолжения блокады Донбасса. Подготовились основательно. На кадрах видно, как полицейские изымают оружие. Винтовки, дробовики, ножи. В ящике – бутылки с зажигательной смесью.

"Говорили – не переживай, все нормально, пускай будут тебе на сигареты, небольшое вознаграждение, сумму не сказали", - отметил задержанный участник пикета.

Впрочем, задержанный лукавит. Рядовым обещали по 400 гривен. Возможно, побольше тем, кто тоже за транспортную блокаду, но уже собирает толпы в Киеве.

Агрессивные националисты записали во враги Украины и бывшего олигарха Рианата Ахмедова. Окружили его офис. Собирались разгромить. Правда, не ясно за что. Но прорваться внутрь не позволил полицейский кордон. Спецназ осыпают бранью. Достается и президенту.

Офису российского "Альфа-банка" не повезло. Его тоже охраняла полиция от погрома. Но не так решительно, как имущество миллиардера. Толпе, кажется, все равно, за что митинговать. За блокаду или выдворение из Украины российских банков. Через головы полицейских в офис летят камни и бутылки.

Обсуждать введение санкций против российских банков в среду соберется Совет национальной безопасности Украины во главе с президентом. И по окончании станет ясно: если Киев действительно намерен отозвать лицензии у филиалов, то когда это может произойти. И что это будет - ограничения или полный запрет. А самое главное, что власть предложит украинским вкладчикам, у которых на депозитах в российских "дочках" более 16 миллиардов гривен. Эта авантюра политиков и радикалов, а иначе не назовешь, может серьезно подорвать всю финансовую систему страны. Представители крупного бизнеса уже не стесняются в выражениях в адрес власти.

Между тем, украинская "дочка" Сбербанка в среду вводит свои контрмеры против устроенной ей блокады. Наличные теперь буду выдавать ограниченно. В кассах украинцы смогут получить не более 30 тысяч гривен в день. То есть примерно тысячу долларов. В банкоматах - от 800 до 2000 долларов. Если, конечно, в Украине, найдется хотя бы один уцелевший банкомат.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".