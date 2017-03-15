В российских регионах готовятся к весеннему паводку

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Сразу в нескольких российских регионах началась полномасштабная подготовка к весеннему паводку. В МЧС отмечают, что из-за обилия снега и ранней весны ситуация в этом году будет сложной. Чтобы не допустить подтоплений, специалисты инженерных войск уже начали взрывать лёд на реках.

Челябинская область, река Сим. Зима здесь была довольно суровой, так что слой льда – почти метровый. И оставлять его таять самостоятельно нельзя, иначе затопление грозит десяткам близлежащих домов, спортивному стадиону и детским площадкам, передает "ТВ Центр".

Группа саперов действует по отработанной схеме. Пока одни делают лунки, другие в определённой последовательности скрепляют взрывчатку. "Электродетонаторы соединятся в последовательную сеть. Можно и параллельно, но тогда сопротивление будет слишком большое и не все могут взорваться. И взрываются электрическим способом", - рассказал старший сапер Артур Ишмуратов.

Затем все опускают в лунки и по команде взрывают. На такие работы отправляют только опытных профессионалов. И дополнительно проводят для них подготовку в военных частях. Ведь взрывать лед - дело опасное. Можно и провалиться, и электродетонатор потерять при сильном течении. А здесь все должно работать, как часы.

"Заряд рассчитывается с той целью, чтобы ближайшие дома не пострадали от сейсмического воздействия взрыва, а также от разлета осколков. Соответственно заряды закладываем так, чтобы происходила колка льда - не просто разбрасывание осколков вокруг, а именно чтобы лед раскалывался. Чтобы трещины расходились по реке", - отметил командир инженерно-саперного взвода Алексей Ромащенко.

Такие мероприятия сейчас проводят по всей стране. Места каждый год почти одни и те же - самые проблемные, где есть опасность разлива рек. "Это плановое мероприятие, оно уже считается традицией, мы здесь уже больше 6 лет взрываем. Почему здесь - потому что низководный мост, это затороопасный участок. Река Сура очень быстрая, русло и течение реки меняется здесь. И соответственно затор льда может привести здесь к затоплению 7 домов", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Ульяновской области Михаил Николаев.

Пострадавших во время таких мероприятий не бывает. Берегут даже рыбу. Перед тем, как приступить к работам, сотрудники МЧС и саперы распугивают речных обитателей серией предварительных громких взрывов.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".