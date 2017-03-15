Полиция задержала водителя, наехавшего на ребенка в Ленобласти

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В Ленинградской области задержан водитель, который умышленно наехал на ребенка. В ближайшее время с ним начнут работать следователи, и будет решен вопрос о мере пресечения. Сейчас уже возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Проводится проверка и в отношении действий полицейских, которые отпустили водителя.

Сообщение о задержании 54-летнего Владимира Бельского появилось на сайте Следственного комитета Ленинградской области около трех часов ночи. Он подозревается в том, что умышленно сбил 10-летнего ребенка на своем внедорожнике 9 марта в Приозерске. Операция по задержанию в среду ночью проводилась в Петербурге, куда Бельский срочно уехал накануне, после того как инцидент вызвал широкий общественный резонанс, передает "ТВ Центр".

Жестокий маневр водителя попал на камеры видеонаблюдения ближайшего торгового центра - на них отчетливо видно, как черный внедорожник резко разворачивается на проезжей части, на полной скорости выезжает на газон, догоняет одного из двух детей. Затем мужчина выходит из автомобиля, грубо хватает мальчика за капюшон, бьет и рывком ставит на колени. Как позже стало известно, таким образом водитель хотел наказать детей за то, что они обстреляли его машину из игрушечного автомата. Это была обычная игрушка, которая стреляет желтыми пластмассовыми шариками. Тем не менее, мужчина вызвал полицию, и заставил ребенка на коленях дожидаться приезда правоохранителей

Десятилетний Ваня Щеголев сейчас в больнице, у него диагностировано сотрясение мозга, ушиб левой височной доли, гематомы на ногах - ребенок стоял на коленях на льду почти полчаса. От испуга мальчик начал заикаться. Его мать до сих пор не может прийти в себя, в семье еще трое детей, Иван самый старший. Отец написал заявление в полицию.

В Приозерске Владимир Бельский известен как борец за справедливость, он постоянно пишет жалобы в прокуратуру. Сам бывший полицейский, он теперь вызывает бывших коллег по любому поводу. В отношении его самого возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", максимальное наказание - это штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. В ближайшее время задержанного доставят в изолятор временного содержания. Ему будет избрана мера пресечения.

Также следователи проведут проверку в отношении полицейских Приозерска. Ведь стражи правопорядка, приехав по вызову бывшего коллеги, почему-то совсем не удивились тому, что 10-летний ребенок стоит перед ним на коленях. Избитого заплаканного мальчика отправили домой, а его взрослый обидчик спокойно уехал на своем автомобиле. И даже когда из больницы в полицию поступила телефонограмма о состоянии ребенка, ее оставили без внимания.

Анна Морозова, "ТВ Центр", Санкт-Петербург.