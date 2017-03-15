В Москве открылся фестиваль "Эко-сознание мегаполиса"

Теги: Москва экология фестиваль

В Москве открылся третий международный фестиваль "Эко-сознание мегаполиса". Это площадка, где демонстрируют современные достижения архитектуры, дизайна и ландшафтного искусства. Которые безопасны для окружающей среды, комфортны для человека и положительно влияют на качество нашей жизни.