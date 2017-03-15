11:52, 15 марта 2017

В Москве открылся фестиваль "Эко-сознание мегаполиса"

Теги:  Москва  экология  фестиваль

В Москве открылся третий международный фестиваль "Эко-сознание мегаполиса". Это площадка, где демонстрируют современные достижения архитектуры, дизайна и ландшафтного искусства. Которые безопасны для окружающей среды, комфортны для человека и положительно влияют на качество нашей жизни.

Международный фестиваль "Эко-сознание мегаполиса" открылся в столице. Организаторы отмечают, что фестиваль обретает особую актуальность в год экологии, передает "ТВ Центр".

Помимо деловой программы и выставки, запланирован конкурс среди российских и зарубежных организаций. Они представят свои проекты общегородских территорий, дворовых пространств и интерьеров. Мероприятие проходит при поддержке Департамента градостроительной политики Москвы.

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