В "Зарядье" готовятся к масштабной высадке растений и деревьев

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Весной в "Зарядье" начнется высадка цветов, ягод и трав. Планируют посадить более 120 видов многолетних растений, среди которых майский ландыш, "кошачья лапка" и сибирские ирисы. Кроме того, в апреле начнется высадка крупных лиственных деревьев и кустарников. Создание зеленого массива планируют завершить к августу текущего года.

Этой весной в парке "Зарядье" начнется высадка цветов, ягод и многолетних растений. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Всего посадят более 120 видов многолетних растений, среди которых майский ландыш, цветок "кошачья лапка" и сибирские ирисы.

"Все подобрано с учетом естественных условий четырех природно-ландшафтных зон парка - это северный ландшафт, лес, заливные луга и степь. В дикой природе повстречать все эти виды цветов и трав в одном месте практически невозможно", - подчеркнули в пресс-службе АО "Мосинжпроект", которая является управляющей компанией по строительству парка.

Кроме того, в апреле начнется высадка крупных лиственных деревьев и кустарников. В настоящее время в "Зарядье" высажено 250 сосен, берез и елей. К ним добавится еще 400 деревьев, таких как: дубы, рябины яблони, остролистные и серебристые клены, а также черемуха.

Создание зеленого массива планируют завершить к августу текущего года. Всего в парке будут расти более 600 деревьев и восьми тысяч кустарников.

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