Володин прокомментировал идею о возвращении монархии в России

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Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин считает бесперспективным возвращение к монархическому строю в стране. По его словам, такая идея имеет право на существование, однако необходимо смотреть в будущее, а не в прошлое.

России не стоит возвращаться к монархической форме правления. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

"Мы живем в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое", - передает его слова "Интерфакс".

О необходимости возвращения России к монархии заявлял, в частности, глава республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, та демократия, которую описывают западные СМИ, стране не нужна.

"У нас есть свои традиционные православные, духовные ценности... Сегодня, на мой взгляд, России нужна монархия. Демократия, на мой взгляд, на сегодняшний день, при сегодняшних условиях, при том, что у нас есть внешний враг, это лишнее. Я имею в виду не демократию, как ее понимают нормальные люди, а вседозволенность, как многие трактуют режим демократии", - отметил Аксенов.

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