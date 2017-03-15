Убитой женщине в Бирюлеве нанесли 15 ударов ножом

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СКР возбудил уголовное дело по факту убийства женщины в подъезде дома на юге Москвы. По данным, следствие в доме произошел конфликт между супругами, в ходе которого мужчина нанес 15 ударов ножом в область туловища жены. Подозреваемый признал свою вину и в ближайшее время ему предъявят обвинение.

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в подъезде дома в Бирюлеве. Об этом TVC.ru сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, в подъезде произошел конфликт между 53-летним Мехманом Алиевым и его женой на почве ревности. "В ходе ссоры подозреваемый нанес своей 43-летней супруге не менее пятнадцати ударов ножом в область туловища. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия", - сказала Иванова.

В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома на юге Москвы обнаружено тело женщины с многочисленными колото-резаными ранениями. Инцидент произошел на улице Михневская.

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