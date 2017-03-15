Для Юлии Самойловой снимут запрет въезда на Украину на время "Евровидения"

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Организаторы песенного конкурса "Евровидение" заявили, что россиянка Юлия Самойлова сможет представлять страну в Киеве, несмотря на запрет украинских властей. Эту информацию также подтвердили в украинском комитете мероприятия. Запрет въезда на территорию Украины будет снят на время проведения конкурса.

Российская певица Юлия Самойлова сможет принять участие в "Евровидении" в Киеве, несмотря на возможный запрет въезда на территорию Украины. Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на организаторов конкурса, представителей Европейского вещательного союза.

"ЕВС полностью понимает и уважает законы Украины. И этот вопрос должен решаться властями страны. С Киевом у нас ведется очень продуктивный диалог с июня прошлого года. Как и предполагает регламент песенного конкурса "Евровидение", мы надеемся, что Киев найдет решение для того, чтобы каждая делегация из любой страны могла приехать на Украину и принять участие в мероприятии", - заявил исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд.

Информацию также подтвердили в украинском комитете "Евровидения". По данным организации, любые запреты, действующие в отношении российской участницы, на время конкурса будут приостановлены.

"Все участники "Евровидения" приедут в Киев и будут наслаждаться всей красотой мероприятия", - отметил источник.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что Юлию Самойлову могут пустить в страну для участия в конкурсе "Евровидение", однако она ответит по закону за посещение Крыма. По его словам, таким образом, Киев покажет, что не собирается оставлять безнаказанными факты нарушения границ.

Самойлова представит Россию на "Евровидении-2017" с песней "Flame is burning". Певица выступает в инвалидном кресле. Она принимала участие в церемонии открытия Зимних Паралимпийских Игр 2014 года в Сочи.

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