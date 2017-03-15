Водителей попросили отказаться от поездок по МКАД в районе шоссе Энтузиастов
Теги: мкад мчс движение Происшествие москва
В результате ДТП в районе 1 километра МКАД на внешней стороне частично перекрыто движение. Транспортный комплекс Москвы рекомендовал водителям воздержаться от поездок в район перекрытия. По данным МЧС, у места ДТП свободны только две полосы. Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется в свободном режиме.
Движение по внешней стороне МКАД в районе шоссе Энтузиастов частично перекрыто. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса столицы.
"В результате ДТП с участием четырех автомобилей и оперативными мероприятиями, которые ведутся на месте происшествия, частично перекрыто движение на востоке столицы в районе 1 километра МКАД по внешней стороне. Движение на данном участке осложнено от шоссе Энтузиастов до улицы Энергетиков. По внутренней стороне МКАД движение осуществляется в свободном режиме", - говорится в сообщении.
Транспортный комплекс столицы рекомендовал водителям воздержаться от поездок в район перекрытия движения. Пассажиров попросили воспользоваться альтернативными маршрутами наземного транспорта.
Информацию о частичном перекрытии движения подтвердили TVC.ru в московском ГУ МЧС России. Как сообщили в ведомстве, движение на внешней стороне МКАД осуществляется по двум полосам. В настоящее время организована работа по подъему перевернувшейся фуры. В МЧС также сообщили о пострадавших, не уточнив их количества.
Как сообщалось ранее, в ночь на среду на МКАД произошло ДТП с участием грузовика и трех легковых автомобилей. После столкновения фура опрокинулась на бок. Сообщалось об одном пострадавшем. ГИБДД выясняет все причины случившегося.
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