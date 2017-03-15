Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал заседаний Госдумы

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Фракция ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста.

ЛДПР в полном составе покинула зал пленарных заседаний Госдумы. Инцидент произошел после того, как вице-спикер Госдумы Сергей Неверов заявил, что комиссия по этике должна изучить высказывания Жириновского в адрес депутатов от партии "Единая Россия", а также потребовал уважать конституцию, передает "ТВ Центр".

Дело в том, что лидер партии ЛДПР в эмоциональной форме высказался тему выборов в Московской области. Теперь же комиссия по вопросам депутатской этики даст свою оценку случившемуся.