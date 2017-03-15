Пожар ликвидирован на Черкизовском мясокомбинате в Москве
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На территории Черкизовского мясокомбината произошел пожар. По данным МЧС, пластиковая и деревянная тара горела на площади около пяти квадратных метров. В результате происшествия пострадавших нет.
Пожарные ликвидировали возгорание на территории Черкизовского мясоперерабатывающего завода на востоке столицы. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на ЦУКС ГУ МЧС по городу. Пожар произошел в среду утром на улице Пермская.
"Прибывшие на место подразделения установили, что горит пластиковая и деревянная тара. В 10:36 пожар был ликвидирован, его площадь составила около пяти квадратных метров", - говорится в сообщении.
В МЧС отметили, что в результате возгорания пострадавших нет.
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