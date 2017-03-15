В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum

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Шеф-редактор информационного агентства Regnum задержан в Москве в ночь на среду. В настоящее время он находится в Дорогомиловском РОВД. В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД пока не подтверждают информацию о задержании Юрия Баранчика.

В столице задержали шеф-редактора информационного агентства Regnum Юрия Баранчика. Об этом сообщает агентство "Москва".

"В ночь на среду в Москве был задержан гражданин Белоруссии, шеф-редактор аналитической редакции ИА Regnum Юрий Баранчик. Сейчас он находится в Дорогомиловском РОВД столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что начальник дежурной части не допустил адвоката информационного агентства к Баранчику.

В свою очередь, в пресс-службе ГУ МВД России пока не подтверждают информацию о задержании шеф-редактора.

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