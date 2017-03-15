Украина приостановила транспортное сообщение с Донбассом

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Киев принял решение временно приостановить все транспортное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Об этом стало известно по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ведомство также запретило перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе.

Украина приостанавливает транспортное сообщение с Донбассом. Соответствующее решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

"Учитывая захват украинских предприятий и обострение ситуации безопасности в зоне АТО, СНБО принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения", - заявил глава ведомства Александр Турчинов.

По словам президента Украины Петра Порошенко, эта приостановка "будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут обратно под юрисдикцию Украины украденные украинские производства". Он отметил, что контролировать процесс перемещения будут добровольческие мобильные группы.

СНБО также запретил перемещать грузы через линию соприкосновения в Донбассе. "Временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также к возвращению под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения", - приводит слова Турчинова 112.ua.

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