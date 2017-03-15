Заседание Рады закрыли после прихода подравшихся с депутатом полицейских

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Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла заседание парламента после прихода полицейских. Сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии накануне участвовали в драке с одним из народных депутатов. Их пригласил в зал представитель фракции "Народный фронт" Юрий Береза.

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла заседание парламента после прихода участвовавших в драке с народным депутатом полицейских. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Береза рассказал с трибуны об инциденте, произошедшем в Краматорске. По его словам, один из парламентариев, "прикрываясь своим мандатом", позволил себе бить полицейских. Береза попросил Сыроед пригласить в зал участвовавших в конфликте сотрудников полиции.

"Я прошу госпожу председательствующую допустить в зал и дать право на выступление бойцам Национальной гвардии и представителям Национальной полиции", - сказал он.

После этого в зал в сопровождении депутата "Народного фронта" Антона Геращенко вошли сотрудники Национальной полиции и Нацгвардии. Сыроед сразу же объявила о закрытии заседания, и покинула сессионный зал.

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