Такса защитила квартиру от вора на востоке Москвы

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Полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж в столице. Незадолго до этого, злоумышленник пытался проникнуть в квартиру в районе Сокольники, но испугался громко лающей таксы. Затем он хотел попасть в другую квартиру, однако снова потерпел неудачу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на кражу" и "Кража".

В аэропорту "Домодедово" полицейские задержали подозреваемого в серии квартирных краж в столице. Им оказался 32-летний уроженец Северного Кавказа. Об этом сообщается на сайте УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве.

Незадолго до этого, злоумышленник пытался проникнуть в квартиру в районе Сокольники, но не смог открыть дверной замок. Полицейскими установлено, что мужчине помешала попасть внутрь собака породы такса. Она начала громко лаять и спугнула вора. Затем злоумышленник пытался проникнуть в другую квартиру в одном из домов на Большом Матросском переулке, но снова потерпел неудачу.

По данному факту правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на кражу" и "Кража".

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