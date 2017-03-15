Автошколы Москвы предлагают ввести для водителей-новичков ограничения

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Автошколы Москвы предлагают изменить отношение к водителям-новичкам и ввести для них ряд ограничений: выдавать не постоянные, а временные права, запретить садиться за руль по ночам и ездить на высокой скорости. У сторонников этой инициативы есть свои аргументы, а у противников - свои.

Программа обучения будущих автомобилистов должна измениться. А общие требования к водителям стать значительно жестче. Правда, пока это только инициатива Союза автошкол Москвы. Представители организации опираются на статистику, согласно которой причина большинства дорожно-транспортных происшествий – человеческий фактор. И это, по их мнению, следствие недостаточной подготовки водителей, передает "ТВ Центр".

"Водители, получая водительское удостоверение, недостаточно имеют навык управления автомобилем. Всего 15% - практическое вождение в реальных дорожных условиях. Остальное - теория и площадка", - рассказал председатель правления гильдии автошкол России Сергей Лобарев.

По мнению общественников, в первую очередь необходимо пересмотреть программу обучения новых водителей. Чтобы не выпускать на дороги "теоретиков", в процессе подготовки больше внимания нужно уделять именно практическим занятиям. Среди предложений - введение так называемого испытательного срока. В течение первых двух лет водитель будет иметь на руках лишь временное удостоверение. Для новичка ограничен скоростной режим, правила перевозки пассажиров, передвижения по автомагистралям и езды в темное время суток. Однако такое радикальное ужесточение оправданным считают далеко не все.

"Все зависит от воспитания. Я думаю, первое время я буду кататься с отцом. Пока я не буду уверен, и он не будет уверен во мне, и я не буду там сам превышать сильно скорость, или делать там какие-то невообразимые вещи, считать себя бетманом", - говорит ученик автошколы Олег Бойко.

Владимир Петрович - автоинструктор с 12-летним стажем. Обучает курсантов, как в классе, так и за рулем авто. Уверен, что большинство из подготовленных им водителей в ограничениях не нуждаются и прекрасно справятся с машиной в любых условиях. Причем, как на скоростной автомагистрали, так и в условиях гололеда.

Еще одна инициатива представителей автошкол касается уже всех водителей. В списке обязательных документов для предъявления инспектору может оказаться и действующая справка о состоянии здоровья. Впрочем, говорить о том, какие именно изменения могут стать реальностью и уж тем более в какие сроки - пока рано. В середине марта все предложения общественников будут обсуждаться с руководством ГИБДД. Эксперты считают: если там поддержат инициативу, работа над поправками в законы может занять около года.

Андрей Сидоренко, Дмитрий Шиков, Иван Перминов, "ТВ Центр".