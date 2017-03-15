В Раменском районе дольщики не могут получить оплаченные квартиры

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В Раменском районе Подмосковья накаляются страсти вокруг недостроенных домов, в которых дольщики уже давно должны были получить заранее оплаченные квартиры. Руководству компании-застройщика удаётся уходить от ответственности. В том числе благодаря хитро составленным договорам. В них не прописали конкретные сроки сдачи объектов.

Дольщики пытаются докричаться до справедливости и отвоевать право на собственное жильё. Квартиры в 17-этажном доме в поселке Родники они купили еще 5 лет назад. В 2012 году строительные работы здесь кипели, дом обещали сдать в первом квартале 2013 года, но как только белоснежный фасад здания вырос над землей, компания застройщика Мособлжилстрой заморозила все работы, передает "ТВ Центр".

"Застройщик, как я понимаю, дом достраивать не собирается, в его планы это не входит, поэтому мы оказались у разбитого корыта, кто-то обогатился здорово за наш счет, а мы остались не у дел", - сетует обманутый дольщик Александр Ермаков.

В числе обманутых дольщиков - семьи с маленькими детьми и старики. Владимир Ступак на приобретение квартиры потратил всю свою пенсию. Без крыши над головой остались несколько десятков семей. При этом люди продолжают выплачивать кредиты, взятые на покупку, как оказалось, липовых квартир.

После нескольких лет ожидания обманутые дольщики идут на штурм. Недостроенный дом стережет бдительный охранник. После неудачной обороны он начинает куда-то звонить. На место прибывает прораб стройки, не впуская обманутых дольщиков в дом.

Директор компании-застройщика - лицо как будто бы мифическое. Одним удавалось его увидеть, другим он даже давал обещания по поводу сроков сдачи дома. Но добиться реальной встречи с ним невозможно. На телефонные звонки он тоже не отвечает. Между тем внутри дома работы практически не ведутся.

В местной администрации только пожимают плечами. Представители областного минстроя на встрече с дольщиками никаких конкретных мер против застройщика принять тоже не обещают. Но пока вопрос остается на прежнем уровне, а компания продолжает обманывать новых покупателей.

Нерадивому застройщику, кажется, ничто не помеха. Рядом с брошенным долгостроем он начал возводить еще несколько высоток, квартиры в них уже распроданы, но не известно, смогут ли люди заселиться в эти дома или пополнят список обманутых дольщиков.

Владимир Паршин уже причисляет себя к таковым. Квартиру в строящемся доме его сыну-офицеру приобретало Министерство обороны и уже больше года он не может получить ключи от своего жилья.

Добиться правды невозможно и из-за юридических неточностей. Дело в том, что в документах не прописан конкретный срок сдачи домов, поэтому застройщик устанавливает свои правила игры.

Когда заканчивается ориентировочный срок сдачи домов, дольщикам остаётся только гадать. Нервы у них на пределе, деньги на исходе. Высотные долгострои местные жители уже окрестили финансовыми пирамидами.

Елена Сахно, Дмитрий Иванов, Алексей Колесник, "ТВ Центр", Московская область, Раменский район.