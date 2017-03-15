МЧС предупреждает москвичей об опасности передвижения по льду

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Накануне днем четыре человека провалились под лед на северо-западе Москвы, сокращая путь от метро Мякинино. Один человек выбрался сам, а еще троим помогли спасатели. В МЧС рекомендуют гражданам не выходить на лед в условиях оттепели, так как он начинается разрушаться.

Четыре человека провалились под лед на северо-западе Москвы. Так они решили сократить себе путь из метро Мякинино домой. Лед обвалился в 50 метрах от берега. В итоге один человек выбрался из полыньи сам, троим помогли сотрудники МЧС. На авось надеются и рыбаки. По их словам в условиях оттепели клев лучше, а азарт при таком раскладе сильнее самосохранения, передает "ТВ Центр".

Строгинские моржи считают, что чем холоднее вода, тем полезней для здоровья. Но рецепт годится только для подготовленных людей. Рыбаки, которых тут десятки, с приходом тепла, находятся смертельной опасности.

Олег каждую зиму на льду. Использует только проверенные места. Лещ, окунь, плотва. После первой оттепели улов особенно хороший. В такие моменты азарт становится сильнее инстинкта самосохранения.

Бегуны, лыжники, родители с детьми. Поток местных жителей ни на минуту не прекращается. Когда лед растает, попасть с одного берега на другой можно будет только по мосту в 3 километрах отсюда. Короткой дорогой будут пользоваться до последнего.

Спасатели рисковать не привыкли. Передвигаются на воздушной подушке. Лед в этом месте неоднородный. Из-за течения здесь появляются промоины. Пройти тут пешком вряд ли кто-то решится. Но есть места, где они скрыты под снегом и заметить их невооруженным глазом практически невозможно. Да и толщина льда еще не показатель.

"Он подвергается, таким факторам как тепло, дождь, талая вода. Начинает разрушаться, пронизывается пузырьками воздуха. Он имеет структуру, состоящую из таких вот столбиков. Под весом рыболова лед разрушается без предупреждающего треска", - сказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС Андрей Печенин.

С начала этого года на водоемах Москвы под лед провалились пять человек. Спасти удалось четверых.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков, Александр Агашин, "ТВ Центр".