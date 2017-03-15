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В среду по случаю Всемирного дня защиты прав потребителей специалисты Роспотребнадзора проводят бесплатные консультации.

15 марта специалисты Роспотребнадзора проводят бесплатные консультации. Жители города могут задать вопросы, связанные с приобретением некачественных товаров и услуг, передает "ТВ Центр".

Это касается и покупок, сделанных через интернет. Эксперты помогут правильно составить жалобы и подскажут, как оформить документы для обращения в суд. А в течение всей следующей недели специальные общественные приемные будут работать в разных торговых центрах Москвы.