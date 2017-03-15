На Дмитровском шоссе в Подмосковье после ДТП сгорели две фуры. Видео

Теги: жертвы Происшествие подмосковье дтп

На трассе "Москва-Дмитров-Дубна" столкнулись два большегрузных автомобиля. Обе фуры загорелись после столкновения. Водитель одного из автомобилей погиб. Информации о состоянии второго водителя пока нет.

На трассе А104 в Подмосковье после столкновения сгорели два большегрузных автомобиля. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области. ДТП произошло в ночь на 15 марта на 28 километре трассы А104 "Москва-Дмитров-Дубна".

"По предварительным данным, на указанном участке дороги произошло столкновение двух большегрузных автомобилей, установлена марка одного из них - DAF. В результате ДТП водитель неустановленной фуры погиб, а сама машина сгорела. Информация о состоянии второго водителя уточняется", - говорится в сообщении МВД.

В настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Читайте также:

Один человек погиб в результате ДТП в Зеленограде

Два человека погибли в ДТП с уборочной машиной на МКАД

В результате ДТП в Измайлово пострадали 5 человек