Путин рассказал о взаимодействии России и Армении

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Сотрудничество России и Армении обсуждают в среду в Москве на высшем уровне. По словам Владимира Путина, отношения между Ереваном и Москвой всегда строились на основе очень глубоких корней.

В Кремле в среду Владимир Путин провёл встречу со своим коллегой Сержем Саргсяном. Он прибыл в Россию с официальным визитом. На повестке дня - ключевые вопросы двусторонних связей. А также перспективы развития взаимодействия на евразийском пространстве, передает "ТВ Центр".

Приветствуя делегацию из Армении, Владимир Путин отметил, что дипломатическим отношениям между Москвой и Ереваном исполняется 25 лет. И за эти годы они приобрели настоящий союзнический характер.

Путин: Мы взаимодействуем практически по всем направлением. В международных организациях, включая созданные на постсоветском пространстве. За эти годы много произошло событий, но отношения между Арменией и Россией всегда строились на основе очень глубоких корней, исходящих в века, так и продолжается.

Саргсян: Благодарю за приглашение посетить Россию с официальным визитом. Наше сотрудничество непрерывно обогащается. Появляются новые вопросы и регулярные встречи позволяют подвести черту, подвести работу за определенный период и, естественно, наметить главные направления нашего сотрудничества.