Парад трамваев состоится 15 апреля в Москве

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В Москве 15 апреля пройдет парад трамваев. Мероприятие приурочено к 118-летию трамвайного движения в столице. Парад начнется с проезда колонны вагонов по центральным улицам.

Праздник московского трамвая состоится 15 апреля. Основная часть мероприятия пройдет на Чистопрудном бульваре. Гостей встретят артисты в костюмах, соответствующих той или иной эпохе, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

С 12:00 до 15:00 можно будет увидеть выставку уникальных транспортных средств. Это 16 трамваев, в числе которых запряженная лошадьми конка и вагон "Ф", выпущенный в 1908 году. Каждый вагон можно осмотреть и сфотографировать.

На выставке также будут представлены специальный рельсоочистительный вагон, вагон-вышка для обслуживания контактной сети и коллекция ретроавтомобилей музея "Московский транспорт". В программу парада трамваев включены развлечения для посетителей всех возрастов. Юные гости смогут изготовить картонную модель трамвая, а взрослые - поучаствовать в конкурсах и ответить на вопросы викторин. Кроме того, на Чистопрудном бульваре выступят музыкальные и творческие коллективы.

С 15:00 до 16:00 запланировано окончание праздника - традиционно в торжественной обстановке старинные и современные трамваи будут выезжать с Чистопрудного бульвара, после чего отправятся в депо.

На время проведения всего мероприятия запланировано перекрытие движения автотранспорта по Чистопрудному бульвару.