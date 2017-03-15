Суд перенес рассмотрение дела о лишении прав Александра Кокорина

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Тверской суд Москвы перенес рассмотрение дела о лишении прав Александра Кокорина. Следующее заседание назначено на 24 марта. Накануне футболист "Зенита" участвовал в вечерней тренировке команды и вместе с остальными игроками готовился к предстоящему матчу с тульским "Арсеналом".

Тверской суд города Москвы перенес рассмотрение дела о лишении водительских прав футболиста Александра Кокорина на 24 марта. Об этом сообщает ТАСС.

"Со стороны защиты Кокорина в суд поступило ходатайство об отложении рассмотрения административного дела. Назначить следующее заседание на 15:00 24 марта", - говорится в сообщении.

Накануне вечером Александр Кокорин участвовал на вечерней тренировке в Удельном парке Петербурга на базе "Зенита". Игрок, не вызванный на ближайшие матчи российской сборной с Кот-д’Ивуаром и Бельгией, продолжает готовиться к игре петербургского клуба и "Арсенала", но не лондонского, а тульского. Встреча состоится в ближайшее воскресенье.

Как напоминает "ТВ Центр", выходка, которую широко обсуждали футбольные болельщики и автолюбители, произошла в выходной для игрока день. 25 февраля Кокорина задержали дорожные инспекторы за нарушение ПДД. На своем Bentley футболист ехал по встречной полосе. Кроме того в СМИ появились сообщения, уже после этого инцидента Александр превысил скорость как минимум семь раз за сутки на другом автомобиле – Rolls Royce. Кокорина поймали на превышении скорости на Рублевском шоссе и Ленинском проспекте Москвы. На нарушителя был составлен административный протокол.

Это далеко не первый случай, когда Александр оказывается в центре скандала. Так летом прошлого года, сразу после бесславного вылета сборной России с Чемпионата Европы во Франции, Кокорин был замечен в Монте-Карло со своим другом-футболистом Павлом Мамаевым. Игроки веселились в ночном клубе, им выносили шампанское по 500 евро за бутылку под звуки российского гимна, который футболисты слушали сидя, а их спутницы забравшись ногами на диван.

После такого яркого отпуска Кокорин был переведен в "Зенит-2", но вскоре возвращен в основной состав. Критика наверняка была бы менее беспощадной, если бы Александр на футбольном поле доказывал свою состоятельность. Ведь блестящей статистику нападающего, получающего около 3,5 миллионов евро в год, не считая бонусов, назвать трудно - в 19 матчах премьер-лиги он забил лишь трижды.