Россия готова сотрудничать с США при отказе Вашингтона от "сдерживания"

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В Министерстве иностранных дел России прошло заседание коллегии ведомства, посвященное отношениям с Западом. В МИД выразили готовность работать с новой администрацией США, однако при условии равноправия и честности, а также отказа Вашингтона от попыток "сдерживания" России.

Россия готова сотрудничать с США при отказе Вашингтона от попыток "сдерживания". Об этом сообщила пресс-служба российского МИД по итогам заседания коллегии ведомства, посвященного отношениям с Западом.

В министерстве отметили, что отношения России с западными партнерами деградировали по вине последних. При этом, как подчеркнули в МИД, стоящие перед международным сообществом вызовы наглядно демонстрируют необходимость сотрудничества.

"Россия открыта к такой совместной paбoте, в том числе с новой администрацией США, при том понимании, что равноправное и честное взаимодействие возможно только на ocнoве отказа от попыток "сдерживания" России, невмешательства во внутренние дела и уважения интересов друг друга", - подчеркнули в МИД.

В министерстве рассчитывают, что западные страны осознают свою коллективную ответственность за стабильность в мире, основываясь на своих объективных интересах. Москва ожидает от партнеров понимания того, что международные проблемы возможно решить только совместными усилиями.

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