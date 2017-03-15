В Перми за использование "голоса Путина" в рекламе возбудили дело

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В Перми антимонопольщики возбудили дело на квеструм за использование в рекламе голоса, похожего на голос Владимира Путина. Рекламный ролик был выполнен в стиле новогоднего обращения президента.

Пермское УФАС возбудила дело по факту использования "голоса Путина" в рекламе квеструма "Lost".

По результатам проверки ФАС пришла к выводу, что "при озвучивании ролика голосом, сходным с голосом Владимира Путина, создается впечатление, что в данном ролике используется голос президента России, и что данный квеструм одобряется им".

Рекламный ролик транслировался в эфире радиостанции "Болид" и был выполнен в стиле новогоднего обращения Путина к гражданам России.

"Уважаемые жители Перми, поздравляю вас с Новым, 2017 годом. Желаю вам успехов, радости и счастья. И лично от себя предлагаю вам посетить квесты Lost. Не сидите дома, берите самых близких людей и отправляйтесь веселиться в квесты Lost. Позвоните моей помощнице, и она подберет квест лично для вас", - говорится в рекламном ролике.

В квеструме сообщили, что не получали обращение УФАС.

"УФАС к нам не обращался. На наш взгляд, в ролике нет никаких указаний на принадлежность голоса конкретному физическому или должностному лицу. Просто мужчина поздравляет пермяков с Новым годом. Видимо, голос диктора напомнил обратившемуся с жалобой кого-то еще. Но у нас в стране разрешается иметь абсолютно любые голоса", - сообщают местные СМИ.