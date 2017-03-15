Жириновский отказался извиняться перед депутатами

Теги: госдума Скандал жириновский

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не намерен извиняться перед депутатами за слова о желании "расстреливать и вешать" их. Как заявил сам парламентарий, он ждет извинений от Оксаны Пушкиной, которая якобы позволила себе выкрики с места во время его выступления.

Владимир Жириновский не намерен извиняться перед депутатами Госдумы за свои слова о намерении "расстреливать и вешать" членов партии "Единая Россия". Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР, пишет "Русская планета".

Более того, Жириновский и сам ждет извинений от депутатов, в частности от Оксаны Пушкиной.

"Нас никто не просил извиняться и не за что. Передо мной — пожалуйста, Пушкина должна извиниться, уже дважды с места она ведет себя безобразно — выкрикивает. Это недопустимо", - заявил он.

Ранее в среду Владимир Жириновский обвинил депутатов Московской области в коррумпированности и пригрозил "расстреливать и вешать" их, когда в "марте следующего года въедет в Кремль" (в марте 2018 года в России пройдут президентские выборы, - прим. редакции). После коллективного предложения извиниться за свои слова Жириновский вывел членов ЛДПР из зала заседаний.

Оксана Пушкина избрана в Государственную Думу по Одинцовскому одномандатному избирательному округу Подмосковья.