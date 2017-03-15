Мажоры на Gelandewagen прокатились по тротуару в центре Москвы

Теги: гибдд пдд Происшествие москва

Лихачи на иномарке проехались по тротуару, объезжая пробку в центре Москвы. В ГИБДД отметили, что они начали выяснять все обстоятельства этой езды. Ранее в интернете появилась видеозапись данного инцидента.

Госавтоинспекция начала изучать видеозапись с ездой иномарки по тротуару недалеко от Болотной площади в Москве. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД.

"О данном инциденте доложено руководству, выясняются обстоятельства случившегося", - говорится в сообщении. В ГИБДД подчеркнули, что полицейские проверяют все видеозаписи, на которых есть нарушения правил дорожного движения на дорогах столицы.

Ранее в интернете появился видеоролик, на котором граждане объезжают пробку по тротуару в районе Болотной площади, управляя автомобилем Mercedes Gelandewagen.

Читайте также:

На Дмитровском шоссе в Подмосковье после ДТП сгорели две фуры. Видео

Такса защитила квартиру от вора на востоке Москвы

В Москве задержан шеф-редактор информагентства Regnum