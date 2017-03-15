В Челябинске учительницу физкультуры задержали за торговлю наркотиками

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Учительница одной из гимназий Челябинска задержана по подозрению в торговле наркотиками. Сама женщина объяснила противозаконную подработку сложным материальным положением и необходимостью выплачивать ипотеку, но придя домой к педагогу, следователи были шокированы богатым убранством квартиры.

Правоохранительные органы Челябинска задержали женщину по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает "МИР24". Операция прошла в маршрутном такси на Свердловском проспекте города. При обыске у нее изъяли пакет с запрещенными веществами. Наркотики нашли и дома у женщины.

Как сообщили в правоохранительных органах, задержанной оказалась учительница физкультуры 63-й гимназии. Женщина призналась в преступлении, заявив, что занималась наркоторговлей в связи со сложным материальным положением и необходимости выплачивать ипотеку.

"Следователь полиции опроверг показания преподавателя о тяжелом материальном положении - ее квартира обставлена дорогой мебелью и техникой, и по быту хозяйки видно, что она живет не на зарплату учителя, которая, по ее словам, составляет 20 тысяч рублей, а часть средств уходит на погашение ипотеки", - рассказала старший помощник прокурора Калининского района Оксана Шувалова.

Женщине предъявлено обвинение по статье "Сбыт наркотиков в крупном размере". Теперь учительнице грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет тюрьмы.