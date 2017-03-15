Вместо обещанной квартиры китаец подарил своей невесте 33-тонный камень

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Жительница Китая получила на помолвку странный подарок. Ее возлюбленный сделал ей предложение, подарив 33-тонный камень, вместо обещанной квартиры. Подарок оценивается в 160 тысяч долларов.

Житель Китая сделал предложение своей девушке, подарив ей на помолвку огромный камень, весом 33 тонны. Он купил его коллекционера за 160 тысяч долларов, деньги он изначально копил на покупку квартиры для своей невесты, сообщает Sina.com.

Событие произошло в китайском городе Урумчи. Лю Фей накрыл камень красным полотном, на дороге выложил сердце из лепестков роз, встал на одно колено и сделал предложение своей возлюбленной. Она согласилась выйти за него замуж.

Пара встречается уже четыре года. В прошлом году они увидели этот камень у коллекционера, который заверил их, что это осколок метеорита. Девушке камень очень понравился. И тогда Лю Фей решил подарить его, потратив на него все деньги, бережно откладываемые на покупку квартиры.

Лю Фей сообщил, что этот камень будет символизировать их сильную и долгую любовь.