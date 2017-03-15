Полиция опровергла информацию о стрельбе в подмосковной школе

Теги: школа полиция дети стрельба оружие опровержение Происшествие подмосковье

В подмосковных Люберцах произошла стрельба в школе, в результате которой были контужены четыре человека. Об этом сообщил муниципальный депутат и зампред правления организация "Право на оружие" Вячеслав Ванеев. Ранее в среду его сын принес оружие в образовательное учреждение. В полиции данные о стрельбе опровергли.

В гимназии №24 города Люберцы Московской области произошел инцидент. По предварительной версии, неизвестный открыл стрельбу из оружия, в результате чего были контужены четыре человека.

Как рассказал "Ридусу" муниципальный депутат и зампред правления организация "Право на оружие" Вячеслав Ванеев, его сын принес в школу отпугивающее устройство "Анти-дог" (светошумовое средство самообороны на базе травматического пистолета "Оса" – прим. ред.). Отец дал ему "пугач" в целях самозащиты, поскольку считает российские школы небезопасным местом.

"Вы посмотрите в последнее время сколько педофилов, в том числе и среди школьных учителей. Сколько драк происходит, девочки избивают девочек! Вы считаете школу безопасным местом?" - заявил Ванеев.

По его словам, инцидент произошел днем в среду после того, как его сын ушел на урок физкультуры, оставив вещи в раздевалке. Ванеев рассказал, что неизвестный "копался в рюкзаке сына" и вытащил оттуда отпугивающее устройство. Затем он открыл стрельбу, в результате "светозвуковых выстрелов" четыре ученика были контужены. На место незамедлительно приехали сотрудники МВД, в школу вызвали родителей участников происшествия.

В дежурной части межмуниципального управления МВД России "Люберецкое" заявили, что выстрелов из пистолета не производилось. "Его просто кто-то уронил, и он запищал", - рассказали в полиции РБК.

Читайте также:

На Дмитровском шоссе в Подмосковье после ДТП сгорели две фуры. Видео

Такса защитила квартиру от вора на востоке Москвы

Водителей попросили отказаться от поездок по МКАД в районе шоссе Энтузиастов